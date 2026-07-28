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„Моята София. Младите с каузи“ се завръща на Sofia Summer Fest

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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„Моята София. Младите с каузи“ се завръща на Sofia Summer Fest
Снимка: БТА
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Петото издание на младежкия фестивал „Моята София. Младите с каузи“ се завръща на Sofia Summer Fest, информират организаторите. По думите им на 14 и 15 август предстои среща на музиката, спорта, иновациите и важните обществени каузи. Водещи ще са Петко Кралев и Ирена Матеева. В първия ден на сцената се качва групата “No More Many More“, а на 15 август – “Scarlet и Ogi 23“.

Три са каузите тази година. Осиновяване на животни се реализира заедно с „Четири лапи“ и „Екоравновесие“. На място ще бъдат кученца терапевти и четириноги, търсещи своя нов дом. За стопаните на кучета ще има специална зона с AATraining за съвети, игри и награди. На здравната превенция е посветена кампанията „Код: Превенция. Сега е време, за да имаш време“. Ще има безплатни индивидуални консултации с дерматолог, психолог, кинезитерапевт и остеоестет.

Третата кауза е на Превантивно-информационният център по наркомании – София, подготвя атрактивни с „алкоочила“ и интерактивни предизвикателства. Предвидени са интерактивни демонстрации от „Музейко“ за най-малките и научни експерименти от „Софийски фестивал на науката“ - за порасналите откриватели, както и иновативни проекти от „Академия за визионери“.

В програмата са също карикатура за 30 секунди, творческо ателие на художника Николай Табаков, работилница за парцалени бижута и безплатни читателски карти от Столична библиотека. Ще има курсове по лакрос, корнхол, брейк демонстрации, групови тренировки по зумба, йога и PboXx, както и горещи танцови зони за салса, бачата и кей-поп, индивидуален цветови анализ от професионален експерт-колорист. Осмото издание на „Sofia UP: срещи за предприемачи“ е основателите на едни от най-големите столични фестивали Борислав Гълъбов и Алекси Калев.

#младежки фестивал #Sofia Summer Fest #„Моята София. Младите с каузи“

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