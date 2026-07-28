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Близо 1500 евро са неободими за месечната издръжка на тричленно семейство у нас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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1498 евро е сумата, която позволява на двама работещи родители с дете под 14 години да живеят нормално. Чистият доход, необходим за издръжката на един работещ, който живее сам е - 828 евро. Това сочат последните данни на КНСБ за цените, доходите и промените в тях през последните три месеца. Така от юни миналата година досега семейната издръжка е поскъпнала с 86 евро, а разходите на сам работещ са се увеличили с 48 евро.

Данните на синдиката показват още, че България отново е с най-ниската минимална заплата в Европейския съюз – 620 евро, а скоростта на поскъпване е по-голяма в сравнение с останалите европейски държави. При анализ на поскъпването у нас на тримесечна и на годишна база изводът е, че има увеличение на ценовите равнища при всички основни групи, като за първи път нехранителните стоки изпреварват хранителните. Сред най-високите показатели са тези в транспорта и здравеопазването, при плодовете и месото. Как изглежда голямата статистиката според семейство Казакови от Варна. И двамата родители работят, имат две деца и обобщават наблюденията си над своята потребителска кошница така: едно и също съдържание преди ни струваше 300 лева, сега е същото, но в евро.

Евгения и Велин Казакови имат две деца – на 8 и на 12 години. Разходите в семейния им бюджет включват храна, сметки, кредит, уроци и школи за децата.

Велин Казаков: „Поскъпване бих казал, че има абсолютно във всяка една сфера. Горива, сметки, хранителни продукти. По отношение на битовите разходи? Абсолютно същото. Ток нагоре, вода нагоре, сметките, телефони там, телевизии, дрехи, обувките. Всичко е една идея нагоре. Нашата потребителска кошница е общо взето почти идентична всеки един месец. Няма никаква разлика. Единствено разликата сега е в цената, че е станала почти двойна.“

Експертите от КНСБ потвърждават наблюденията на Велин Казаков. България е в топ 5 на държавите по бързина на поскъпване на основните стоки и услуги. При млякото, олиото и захарта, например, сериозно изпреварваме останалите държави от Евросъюза. На годишна база увеличението при нехранителните стоки е 6 и половина процента, а на храните - 5.6 на сто.

Виолета Иванова, зам.-директор на ИССИО, КНСБ: „Както винаги основните суровини са водещи за нарастването на необходимите средства. Това е природния газ, увеличение с 8,3% на годишна база, на тримесечна база с 9,3%. Петролът също бележи увеличение и това не е изненада с близо 20%, след като имаме нарастване на цените на производител, ще намерят отражение в следващите месеци в крайните цени на потребителите.“

За семейство Казакови това означава, че разходите вече се обмислят много по-внимателно.

Велин Казаков: „Преди известно време имаше едно спокойствие, нямаше такова замислене за какво да изхарчиш, тук да се лишиш от това за сметка на друго. И децата, колкото по-нагоре отиват, съответно и при тях разходите растат. Тренират двамата, и там да не говорим такси, както се случва, от лева станаха в евро, нали уж не трябваше да става така.“

Любослав Костов коментира, че в момента сме в ситуацията, в която бяхме и през инфлационната 2022 година, а реалната покупателна способност на българите не е нараснала, а като доходи сме все така на опашката в Евросъюза.

Любослав Костов, директор на ИССИО, КНСБ: „Само за сравнение, най-ниската минимална в България и най-високата минимална в Люксембург разликата е 4,5 пъти. Това са 450 процента. Тъй като сме в клуба на богатите и го докарахме на цени, някак трябва и на доходите да го докарваме.“

Колко е нормалният доход, който може да гарантира спокойствието на едно четиричленно семейство с две малки деца.

Велин Казаков: „Около 2500 евро на родител, като заплата, мисля, че за в момента е достатъчно да бъде всичко нормално и спокойно. Ако не продължават да растат цените, както се случва всеки ден.“

Засега обаче изводите на експертите от КНСБ сочат друго – затвърждава се тенденцията ръстът на доходите у нас да изостава значително от увеличението на цените.

#месечна издръжка #КНСБ #семейство

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