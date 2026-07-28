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КТ „Подкрепа“ призовава президента да наложи вето на Закона за държавния бюджет

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Снимка: БТА/Архив
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Конфедерацията на труда „Подкрепа“ настоява президентът Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание. Причината е несъгласието на синдиката с разпоредби от преходните и заключителните разпоредби, с които се извършват съществени изменения на Кодекса на труда. Става въпрос за промени, засягащи изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата, пише в позиция, публикувана на сайта на синдиката.

„Текстовете не са технически бюджетни правила. Те засягат пряко трудовите права, доходите и жизненото равнище на стотици хиляди работещи и поради това следва да бъдат преразгледани от Народното събрание“, аргументират се от КТ „Подкрепа“.

Направените промени в Кодекса на труда изискват не просто формално спазване на процедурите на тристранния диалог, а е необходимо и да се извърши оценка на ефекта върху работещите, бюджета и предприятията, пише в мотивите към писмото до президента.

Преди дни възражение срещу бюджета изказаха и от Конфедерацията на независимите синдикати в България. Оттам настояха омбудсманът Велислава Делчева да упражни правомощията си по Конституция и да сезира Конституционния съд за текстовете за минималната заплата и трудовия стаж в закона за бюджета за 2026 г.

Опозицията в парламента също възрази срещу приети бюджет. За днес следобед е предвидена среща между президент Илияна Йотова и представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, свързана с петицията на формацията за налагане на вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Парламентът прие в петък, 24 юли, окончателно държавния бюджет за 2026 г.

#Закн за държавния бюджет #президент Илияна Йотова #КТ "Подкрепа"

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