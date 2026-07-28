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Бюджетите на ДОО и на НЗОК за 2026 г. са обнародвани в Държавен вестник

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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бюджетите доо нзок 2026 обнародвани държавен вестник
Снимка: БТА/Архив
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Бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник.

Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета на ДОО за 2026 г. е 15 265 782,4 млрд. евро, в т.ч. получени трансфери от централния бюджет в размер на 6,745 млрд. евро за покриване на недостига.

През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,503 млрд. евро, което е със 1,179 млрд. евро повече спрямо 2025 г.

През 2026 г. жените, работещи при условията на трета категория труд, се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

Заложените приходи и трансфери в бюджета на НЗОК за тази година са 5 256 677,2 хил. евро, колкото са и предвидените разходи. Здравноосигурителните приходи да са в размер на 5,138 млрд. евро, от които 3,187 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски, а 1,95 млрд. евро са трансфери за здравно осигуряване, гласуваха депутатите. Разходите по законопроекта са с 412,3 млн. евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което представлява ръст от 8,5%.

На 22 юли депутатите приеха на второ четене и двата бюджета – на ДОО и НЗОК.

Няколко дни по-късно, на 24 юли, парламентът прие окончателно и държавния бюджет за 2026 г. С него се залага дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро, дава се възможност за нов дълг до 10,1 млрд. евро.

Същият ден президентът Илияна Йотова обяви, че е разписала т. нар. малки бюджети. – на общественото осигуряване и здравноосигурителната каса.

По-рано от "Продължаваме Промяната" поискаха от държавния глава да наложи вето върху Закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на ДОО и на НЗОК. Днес в 16:00 ч. президентът ще се срещне с представители на ПГ на ПП, по тяхна инициатива, свързана с петицията им за налагане на вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

#малки бюджети #бюджет на ДОО #държавен вестник #бюджет на НЗОК

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