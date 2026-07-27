Служители в „Бул Био“ продължават да протестират, в МЗ няма данни за спиране на производството на БЦЖ ваксината

Служители на държавното дружество „Бул Био – НЦЗПБ“, което произвежда ваксини, серуми и медикаменти, отново излязоха на протест заради лошо управление, натрупана загуба и липса на информация за бъдещето на компанията. Недоволството им продължава от миналата седмица.

Протестиращите заявиха, че не са потърсени за разговор нито от ръководството на дружеството, нито от Министерството на здравеопазването.

Според служители ръководствата на „Бул Био“ и Здравното министерство трябва да поемат конкретни ангажименти и да посочат мерки и срокове за стабилизирането на дружеството.

В позиция от МЗ увериха, че няма данни за спиране на производството на БЦЖ ваксината. Всички доставки по договора с „Бул Био – НЦЗПБ“ се изпълняват, а министерството поддържа резерв от ваксината за подлежащите на имунизация деца до шестгодишна възраст.

Протестиращи служители обаче предупредиха за риск за бъдещето на производството, тъй като новата производствена лаборатория все още не е въведена в експлоатация заради забележки от Световната здравна организация. По думите им, ако те не бъдат отстранени, това може да постави под въпрос възможността за износ на ваксината.