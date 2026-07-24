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Качествените слънцезащитни продукти не увреждат кожата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Качествените слънцезащитни продукти не увреждат кожата
Снимка: БТА
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Появилите се твърдения, че слънцезащитните кремове могат да бъдат вредни, не се отнасят за качествени продукти, които са правилно съхранявани и са в срок на годност, каза дерматологът д-р Димка Данчева. По думите ѝ фотозащитните продукти предпазват кожата от вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи и не трябва да се избягват заради подобни твърдения.

д-р Димка Данчева, дерматолог: „Кожата се уврежда без слънцезащита, когато е изложена на прякото действие на слънцето.“

Тя обясни, че слънчевото излагане води до преждевременно стареене, отпускане на кожата и поява на пигментни петна. Дерматологът съветва слънцезащитните продукти да се купуват от аптеките. Там хората могат да получат консултация за най-подходящия продукт според типа кожа – суха, мазна, чувствителна или склонна към акне, обясни тя. Д-р Данчева посочи, че тежките слънчеви изгаряния, особено в детска възраст, са сред рисковите фактори за развитието на рак на кожата. Тя уточни, че при част от кожните заболявания има и генетична предразположеност.

Най-често използваните слънцезащитни фактори са SPF 30 и SPF 50. За хора с по-светла кожа и при по-продължително излагане на слънце е препоръчително да се използва фактор 50, като продуктът трябва да се нанася повторно през няколко часа, каза д-р Данчева. Съществуват и продукти със SPF 100, които осигуряват по-дълготрайна защита – около осем часа, и са подходящи за кожи с повишена чувствителност към слънчевите лъчи, добави тя.

Д-р Данчева отбеляза, че една от най-честите грешки е изборът на неподходящ продукт. Тя препоръча потребителите да четат внимателно информацията върху опаковките и при необходимост да се консултират със специалист или фармацевт. По думите ѝ фотозащитни продукти е добре да се използват и през зимата, особено при пребиваване в планината или на места с по-силно слънчево греене, каквито са повечето български градове.

Качествените фотозащитни кремове не увреждат кожата, подчерта д-р Данчева. Тя препоръча използването им още от ранна детска възраст – след навършване на две години. По думите ѝ те предпазват от изгаряния и могат да намалят риска от сериозни кожни заболявания. Според д-р Данчева през последните години хората са станали по-отговорни към здравето си. Тя свързва това и с повишаването на температурите през лятото, което налага по-добра защита от слънцето.

#кожата #не увреждат #слънцезащитни продукти #качествени

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