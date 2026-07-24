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1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране
Снимка: БГНЕС/Архив
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1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране.

Места има във всички училища, включително и в най-желаните гимназии.

За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, които са недоволни от училището, в което са приети.

Те обаче трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на просветното министерство, но вече за много по-малко места. Участието в третото класиране носи сериозни рискове тъй като, ако ученикът имат по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Документи за това класиране са подават на 27 и 28 юли.

#1693 свободни места #прием в 8-и клас #гимназии

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