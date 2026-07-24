По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат?

Репортаж по зрителски сигнал за завишени цени на таксиметровите услуги по Южното Черноморие. Екипът ни се натъкна на различни практики при отчитането на курсовете, въпреки че официалните тарифи са публично обявени и в рамките на разрешените от общините цени.

Експериментът ни започва в новия град на Несебър. Качваме се като редови клиент в случайно избрано такси, спряло на автобусна спирка.

БНТ: Здравейте! До Стария град на Несебър?

- Може.

БНТ: Добре. Колко ще ни излезе?

- До къде искате, там на спирката ли?

БНТ: Да, на обръщалото на Стария град.

- 10 евро за Вас!

Докато пътуваме сигнализирам за проблем.

БНТ: Вие апарат не сте пуснал...

- Не!

Така за по-малко от 2 км разстояние дължим 10 евро.

Ако имате точно, че нямам да Ви върна.

БНТ: Да, имам. Заповядайте!

- Мерси, благодаря от сърце!

Шофьорът не издава касов бон - практика, която не е спорадична.

Дара: “Измислят си. Например 10 евро, 15 евро. 20 ни взеха до Равда. Просто си избират според зависи. Дали е вечер, дали е сутрин.

БНТ: А пуснаха ли касов апарат?

- Не, нямаше бележка."

Официално обявените цени за таксиметрови услуги в Несебър са различни - всички обаче са съобразени с разрешените максимални стойности от общината.

Христо Байчев, таксиметров шофьор в Несебър: “Ние тук всички сме в ред. Ето, 2,30 евро е цената за километър пробег - това е в български пари 4,50. Първоначална цена 3,84 евро. Има такива коли, които не плащат нищо, карат без всякакви стикери, без табели.”

В Созопол по документи също няма нарушения.

Михаил Биберов, таксиметров шофьор в Созопол: “Максимално разрешената на километър е 1,84 дневна, първоначалната цена е 3,40 през деня.”

Бърза сметка показва, че в курорта пътуване на разстояние от един километър с такси, поръчано по телефона, може да струва близо 8 евро – с включени първоначална такса, повикване и километър пробег.

Донка Христова, жител на Созопол: “Като дойдат и до вкъщи 10 евро. Колко е... Един километър ли е – 10 евро.” Силвия, турист в Созопол: “Пътувахме от стадиона до тук и струваше 7 евро. Може би километър.” Михаил Биберов, таксиметров шофьор в Созопол: “Цената на километър миналото лято през сезона беше 2,50. Значи ние сме вдигнали с някакви 30-40 цента тарифата за тази година. А тя не отговаря на инфлацията. Ние сме на загуба.”

Извън курортите ситуацията е различна. Качваме се на случайно такси в Бургас като предварително питаме за цената. Шофьорът посочва ориентировъчна сума от 10 евро, но включва апарата:

“Към 4 евро, максимум 5. Даже няма да има и толкова. Просто се пошегувах. Колкото отчете апарата – толкова. Няма в града, няма извън града. Давам им бележки и ако имат оплаквания – в общината, ако искат при кмета, ако искат в ДАИ.”

Тръгваме си с касова бележка за пътуването. И напомняме, че при неиздаването на такава имаме право да задържим плащането до получаване на касов бон. А сигналите за нарушители се подават към НАП.

снимки и графики: БНТ