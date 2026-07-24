Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза „Безмер“ край Ямбол.

Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета-цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище “Безмер”. Те ще останат там до 1 октомври.

Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на петте общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места.