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Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза „Безмер“

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Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза „Безмер“ край Ямбол.

Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета-цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище “Безмер”. Те ще останат там до 1 октомври.

Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на петте общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места.

#самолети-цистерни #американски самолети-цистерни #авиобаза "Безмер"

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