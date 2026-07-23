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Напрежение в Ямболско заради самолетите в авиобаза Безмер

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Кметовете на пет общини в Ямболско изразяват недоволство срещу решението американски самолети да бъдат разположение на летището в Безмер.

Авиобазата е само на 4 км от населеното място. Още преди решението на Народното събрание от всички общини в Ямболска област изразиха недоволство, а вече след решението се подготвя и протест утре, близо до авиобазата.

Местните казват:

"Хората в селото са притеснени, че няма ясни гаранции за сигурността на самото село. Това са американски самолети. Чуваме, че иранските ракети стигат до дадена точка само за 5 минути. Не знам коя е тази система, която ще може да ги прихване и да ги спре, като в България нямаме модернизирана техника за прихващане на такива ракети."

Росен Русев, кмет на село Безмер: "Подписката тече както в нашето село Безмер, така и в много съседни села на община Тунджа, които, може би, ще я представят на военния министър на срещата утре, в петък. В нашето село не са събрани подписи. За един ден тази сутрин си направих труда да проверя — в единия търговски обект бяха около 100 подписа. Те са още три. Предполагам, че не по-малко от 300–400 подписа има към този момент в подписката.Хората са наясно, че подписката няма да спре това. Няколко от тях са организирали и протест, който утре в 18 часа ще бъде на пътя за авиобазата."

Ваня Пеева, кмет на село Болярско: „Сериозни са притесненията. Гледат новини. Знаят за какво става въпрос. До момента имаме събрани 130 подписа. Нашето село е с около 300 жители. И подписката продължава.“

Роза Енчо Йоргов, кмет на село Роза: „Най-големите опасения са, че тук селата Роза, Болярско, Безмер са съседни села и са на доста кратко разстояние едно от друго. И това е опасност. Жителите се притесняват, че евентуално, ако се случи така, че да има някаква намеса в авиобазата, другите села могат да бъдат потърпевши от този конфликт, в който ние сами влизаме. В нашето село също има подписка, която в момента се подписва и ще бъде представена в петък.“

#недоволство на местните #летище "Безмер" #военни самолети #ямбол

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