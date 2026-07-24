Бюджет 2026: Депутатите гласуват окончателно парите на държавата

Депутатите гласуват окончателно държавния бюджет. Той ще влезе в сила от 1 август. От тази дата държавните служители ще започнат да плащат 20% от осигуровките си. Ще се повишат акцизите на тютюневите изделия. Ще се увеличат и цените на винетките с 30%. От датата на обнародване на Закона за държавния бюджет, общините ще разполагат с един месец, за да приемат своите план-сметки за годината.

Малко след 9:00 часа тази сутрин депутатите започнаха да гласуват държавния бюджет за 2026 година. Отново избраха нетрадиционен подход при вота. Първо приеха бюджетната рамка със 125 гласа "за" и 84 "против", а едва след това пристъпиха и към останалата част на бюджета.

Рамката обаче фиксира приходите и разходите, така че не се очаква да има други промени в текстовете извън одобрените вече. Очаквано повечето от предложенията на опозицията са отхвърлени. Депутатите приеха окончателно минималната заплата да остане 620 евро.

Бюджетът за 2026 година предвижда изтегляне на нов дълг от 10,1 млрд. евро като така общото ниво на дълга ще достигне до близо 38 млрд. Непроменен остава размерът на резерва до 2,6 млрд. евро, като така се гарантират парите за пенсии.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Късно снощи след 13 часа на дебати, финансовият министър Гълъб Донев благодари на депутатите за предложенията, но и разкритикува опозицията.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Бюджетната процедура е благодатно време за политически сметки и лъжи, обяснимо е поведението за една част от вас, за които беше важно да превърнете дискусията за бюджета в шоу на пера. недопустимо е обаче да използвате тревогите на уязвими групи в обществото и да ги превръщате в политическа мишена. Нека не се заблуждаваме няма как хора, които не плащат личните си сметки да управляват добре план сметката на държавата. Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс."

Гласуването в пленарната зала продължава.

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