НА ЖИВО: Парламентът гласува на второ четене държавния бюджет за 2026 година

Държавният бюджет ще бъде оконачелно гласуван днес в парламента.
Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свърхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещеха реформи за догодина.
Държавният бюджет е със заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 млрд. евро.
Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3 на сто.
От Министерството на финансите планират свръхдефицитът от 5,7% да влезе в норма до 3 на сто до края на 2028 година.
В същото време обаче ще продължи да расте дългът, който ще надхвърли 50 милиарда евро при близо 38 милиарда тази година. Очаква се бюджетът да влезе в сила от 1 август.
Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Бюджетната процедура е благодатно време за политически сметки и лъжи, обяснимо е поведението за една част от вас, за които беше важно да превърнете дискусията за бюджета в шоу на пера. Недопустимо е обаче да използвате тревогите на уязвими групи в обществото и да ги превръщате в политическа мишена. Нека не се заблуждаваме, няма как хора, които не плащат личните си сметки да управляват добре план-сметката на държавата. Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс."