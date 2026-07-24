Почина дългогодишният общински съветник и бивш заместник-председател на СОС Милка Христова

Почина дългогодишният общински съветник и бивш заместник-председател на Столичния общински съвет (СОС) Милка Христова. Това съобщи председателят на СОС Цветомир Петров в позиция, разпространена от пресцентъра на съвета.

"С дълбока скръб посрещаме новината за кончината на Милка Христова. Тя остави незаличима следа като дългогодишен общински съветник и заместник-председател на Столичния общински съвет, утвърждавайки се като пример за почтеност, висок професионализъм и непоколебима гражданска позиция", заявява Петров.

По думите му Христова е защитавала отдадено каузите на София и нейните граждани. Той припомня, че тя е била избирана за общински съветник в три поредни мандата – 2011-2015 г., 2015-2019 г. и 2019-2023 г.

Председателят на СОС отбелязва още, че като заместник-председател на съвета и член на комисиите по здравеопазване, социална политика и икономика Милка Христова е работила за изграждането на "по-справедливо и хуманно общество".

"От свое име и от името на колегите ми в Общинския съвет изказвам най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на Милка Христова", посочва още Цветомир Петров.

Милка Христова беше общински съветник в Столичния общински съвет в три последователни мандата – от 2011 до 2023 г. от групата на "БСП за България", като в периода 2015-2023 г. заемаше и поста заместник-председател на СОС. По време на работата си в местния парламент участваше в комисиите по здравеопазване, социална политика и икономика.