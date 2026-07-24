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В МО не е постъпвало искане за становище за позиция относно "Киевската декларация"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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В МО не е постъпвало искане за становище за позиция относно "Киевската декларация"
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В Министерството на отбраната (МО) не е постъпвало искане и не е изготвяно писмено становище относно българската позиция по отношение на "Киевската декларация" и участие в т. нар. Коалицията на желаещите. Това заявява министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

"Коалицията на желаещите" е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия.

Ивайло Мирчев посочва в своя въпрос, че позицията, която България заема спрямо ключови съюзнически и международни инициативи, определя не само мястото на страната ни в глобалната общност, но и степента на доверие, с което се ползва сред нашите партньори. Решенията от такова естество не могат да бъдат вземани в условия на липса на прозрачност или процедурна неяснота, добавя Мирчев и пита МО дали е изготвяло становище.

Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите", заяви министър-председателят Румен Радев по време на посещението си в Париж.

Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията. От опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в "Коалицията на желаещите", а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа.

От своя страна от Министерството на външните работи заявиха, че ресорният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация, ангажираща България да засили участието си в "коалицията на желаещите" за Украйна. Премиерът Румен Радев също заяви, че няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна.

#Киевската декларация #искане #МО #становище #Министерство на отбраната

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