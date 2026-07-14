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Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Изчерпали сме всички резерви да свалим дефицита до една приемлива норма, която все пак е над 3%, посочи Радев

Премиерът Румен Радев
Снимка: БТА
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Лично получих покана за участието на България в „Коалицията на желаещите“ от президента Макрон, но ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Париж преди традиционния военен парад по повод националния празник на Франция. В парада на площад „Конкорд“ ще се включат и български гвардейци.

"Ние така (помощ – бел ред.) не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-после край на ескалацията", заяви Румен Радев.

Запитан дали е срещал други свои колеги не участва в „Коалицията на желаещите“, но са поканени да участват в днешния военен парад, Радев отговори: Всички са поканени да участват, но не участват, срещнах колеги, които не участват в коалицията в бяха на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даван от президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Що се отнася до новата „антиракетна коалиция“ и има ли интерес България към нея, премиерът заяви, че въпросите, свързани с колективната сигурност на България, се решават в рамките на НАТО и Европейския съюз.

„Предложения и идеи до момента сме виждали много, но решенията се вземат в друг формат и България участва активно във всички тези формати“, уточни Радев.

Министър-председателят коментира и 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той заяви, че България е настоявала за изваждането на физическо лице от санкционния списък, тъй като то има отношение към безопасното функциониране на Софийското метро.

„България заяви открито своите резерви към тези физически лица и своята категорична готовност да наложи вето на целия пакет, ако те не бъдат извадени от списъка. Видяхте, че те бяха извадени от списъка“, каза Радев.

По думите му това е пример за защита на националния интерес в рамките на Европейския съюз.

„За първи път България се заявява открито със своя национален интерес. Няма нищо страшно в това една страна да отстоява своя национален интерес в колективен формат. ЕС е силен, когато държавите членки са силни“, заяви премиерът.

Радев коментира още, че ефективността на европейските санкции срещу Русия трябва да бъде оценена.

„Когато налагаме 21-ви пакет санкции, трябва да си зададем въпроса защо стигаме дотук и какво става с предишните 20 пакета санкции. Явно те не постигат целта. Санкциите трябва да бъдат структурирани така, че преди всичко да не вредят на държавите, които ги налагат“, каза той.

По темата за процедурата срещу България за прекомерен дефицит Радев заяви, че правителството работи за ограничаването му и ще заложи това като приоритет в бюджета за 2027 година.

„Дефицитът ни е завещан от предишното управление. Изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%. Нашата амбиция е в бюджета за 2027 година този дефицит да бъде свален още“, посочи Радев.

Министър-председателят обеща проектобюджетът за 2027 година да бъде изготвен в най-бързи срокове.

Запитан за информацията около полетите, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски и била ли е тя коментирана по време на снощната вечеря в Елисейския дворец, премиерът заяви, че темата се отразява негативно на международния имидж на България.

„Не е добре за България. Това отеква лошо. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве“, каза още Румен Радев.

#премиерът Румен Радев #участие на България #"Коалицията на желаещите"

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