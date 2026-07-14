След тежките катастрофи: Превозвачите настояват за повече контрол, но и за по-добра инфраструктура

След поредицата от тежки инциденти с тежкотоварни камиони през последните седмици отново на дневен ред излизат проблемите в транспортния сектор – условията на труд на водачите, техническата изправност на камионите и състоянието на пътната инфраструктура. Поредицата от тежки катастрофи с участието на тежкотоварни камиони отново постави на дневен ред не само състоянието на пътната инфраструктура, но и проблемите в сектора на автомобилните превози. По темата вчера Камарата на автомобилните превозвачи в България излезе с официална позиция, в която заявява: „Изразяваме категорично възражение срещу организираната кампания за дискредитиране на сектора.“ Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров, коментира контрола върху превозвачите, техническата изправност на камионите, условията на труд на водачите и състоянието на пътната инфраструктура.

Още в началото на разговора той реагира на обществените обвинения срещу шофьорите на тежкотоварни автомобили.

Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи: „Водачите, които излизат с товарните автомобили на пътя, не са убийци. Както се опитва да ни се обяснява от няколко години, ние преглъщахме всякакви мними пътни експерти, говорещи по темата. Но действащ министър да ни обяснява кой е правилният ъгъл, под който трябва да се ударим в една мантинела, която очевидно не отговаря на никакви изисквания – това не можем да преглътнем.“

По думите му превозвачите не възразяват срещу по-строги проверки.

„Не сме против засиления контрол. Даже напротив – адмирираме го. Но трябва да се направи ясно разграничение, че над 80% от сектора работи в целия Европейски съюз, където контролът е в пъти по-засилен от този в България. Проблемът не е в засиления контрол, а и в хората, които го извършват“, каза той.

Според Димитров тежките катастрофи през последните месеци, причинени от водачи на товарни автомобили, са били с превозни средства, които работят основно в България.

„Ако някой си позволява да кара с износени гуми или да нарушава времето за управление, той трябва да понесе цялата строгост на закона. Но пак казвам – тези водачи са хора.“

Изпълнителният директор на Камарата отправи критики към начина, по който се въвеждат ограниченията за движение при високи температури.

„Не е нормално, след като преди около две седмици бяха поети ангажименти от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ относно летните забрани и ограниченията при температури над 35 градуса, те да бъдат потъпкани три дни по-късно.“

Той разказа, че превозвачите са научили за въведената забрана минути преди тя да влезе в сила.

„В петък, две минути преди 17.00 часа, разбираме от сайта на АПИ, че от 17.00 часа ще има забрана. Официално сме уведомени чак в 18.30 часа – час и половина след влизането ѝ в сила.“

По думите му това принуждава шофьорите да спират в аварийните ленти.

Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи: „Тези автомобили, в абсолютно противоречие със закона, се редят в аварийната лента. Няма елементарни хигиенни условия за водачите. В кабината температурата достига над 60 градуса, когато навън е 35.“

Той даде пример и с практиката в други европейски държави.

„В Унгария при високи температури се отменят обичайните забрани за движение на тежкотоварни автомобили, защото престоят по паркингите крие риск за живота и здравето на водачите.“





Според Димитров държавата също носи сериозна отговорност за безопасността.

„Къде е държавата и нейната отговорност по отношение на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура? Тихият убиец на пътя е самият път.“

Той посочи, че не е случайно, че тежки катастрофи се случват многократно на едни и същи участъци от автомагистрала „Хемус“. Друг сериозен проблем според бранша е липсата на кадри.

„Категорично има проблем с кадрите. Затова бизнесът през последната година-две се ориентира към наемане на водачи от трети държави.“

По думите му причините започват още в образователната система.

„Години назад от професионалните гимназии се излизаше с категория С. Дори от казармата се излизаше с такава категория. В момента се опитваме в разговори с Министерството на образованието да върнем тази възможност, за да бъдат младите хора една стъпка по-близо до професията.“

Димитров коментира и появилата се информация, че камионът, участвал в последната тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“, е извършвал празни или полупразни курсове.

„Това е нелепо твърдение. Някой ще плаща ТОЛ такси, ще харчи гориво и ще плаща възнаграждение на шофьор, за да прави празни курсове?“

Той обясни, че има различни възможни обяснения.

„Възможно е в конкретния участък камионът да е бил празен поради организацията на курса. Възможно е и да е бил натоварен частично, за да не бъде претоварен. Вариантите са много, а ние не разполагаме с цялата информация.“

По отношение на използването на регенерирани гуми Димитров подчерта, че те не са опасни, ако са произведени по стандарт.

Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи: „Регенерат не е лоша дума. Това дори се насърчава от Европейската комисия заради опазването на околната среда. Един регенерат, ако бъде направен качествено и се използва правилно, няма никакъв проблем.“

Той обаче подчерта, че компромиси с техническото състояние на гумите не бива да се допускат.

„Категорично не трябва да се използват износени гуми. Няма проблем гумата да е регенерирана. Проблемът е кога тя вече е износена и трябва да бъде сменена.“

В края на разговора водещата обобщи, че според позицията на превозвачите в основата на предотвратяването на тежките пътни инциденти стоят както ефективният контрол и техническата изправност на превозните средства, така и състоянието на пътната инфраструктура.

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