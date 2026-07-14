От диализата до европейския подиум

България завоюва сребърен медал в турнира по футбол на Европейските игри за трансплантирани в Нидерландия. По пътя към медала нашите състезатели са успели да елиминират съперници като Германия, Ирландия, Португалия.

А Димитър Василев от Пловдив се превръща в голмайстор на отбора. Той печели и 3-то място в дисциплина Тенис на маса. Медалите посвещава на близките, на своят донор и на лекарите, които са спасили живота му.

Посланието е просто. Донорството може да победи смъртта. Димитър Василев е роден с аномалия на бъбреците и пикочните пътища. Още като дете претърпява животоспасяващи операции.



А през 2018 в болница Лозенец екипът на доктор Борил Петров му изгражда изкуствен пикочен мехур. Минава на хемодиализа и е включен в листата на чакащите за трансплантация на бъбреци. 4 години по-късно получава своя шанс за живот.

„Бях навън и ми позвъня телефона късно вечерта към 8:30. И ми казаха – ‚Здравейте, обаждаме се от болница Лозенец, стърсим Димитър Василев, имаме донорска ситуация‘. Три пъти ги питах – ‚Извинявайте, вие наистина ли ми се обадихте за донорска ситуация‘, понеже България е последна в Европа по донорство и трансплантации. Аз чаках 4 години за една такова обаждане. Има хора, които чакат 5-10. Брутално е“, коментира Василев.

След успешната трансплантация, мъжът е убеден, че трябва да се посвети на каузата за донорството. Реализира подкаст с участието на лекари и пациенти, получили втори живот.



Димитър става и част от българския отбор на трансплантираните. Участва в Европейските игри в Лисабон и Дрезден. С успехите на Игрите в Нидерландия тази година, 16-те български атлети печелят за страната ни 9 златни, 10 сребърни и 4 бронзови медала в различни дисциплини. Особено неочакван е сребърният медал от футболното първенство.

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