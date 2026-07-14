Проф. Ива Христова: Нормално е повишението на "болестите на мръсните ръце" у нас

Нормално се повишават гастроенеритите и ентероколитите, тоест болестите на мръсните ръце, характерни за лятото, каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в "Денят започва".

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: "При част от тези патогенни вируси и бактерии, които ги причиняват, източник е само болният човек, да кажем както е при норовирусите. Само че да знаем, че те се пренасят чрез нашите изпражнения. И за това много стрикно спазване на хигиената на ръцете, след ходене до тоалетна, още по-стрикно и много внимателно трябва да е контрола на хората работещи в кухни, на ресторанти, на всякакви дори малки заведения, защото там един болен човек чрез храната и при летните температури може да зарази огромен брой хора."

Друга част от тези заболявания се предават чрез продукти от животински произход като месо, месни продукти, яйца, млечни и затова е важно да се следи те да се консумират след термична обработка, допълни проф. Христова:

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: "Трябва да имаме предвид обаче, че освен с такива продукти може да се заразим и с зеленолистни салати, които не са добре измити. Съответно заразени с причинителите, така че и храни, и води, т.е. заразена вода също може да бъде източник. И когато ние сме си вкъщи, ние до голяма степен контролираме какво ядем, но пак трябва да се обърне внимание, че трябва много добре да се измити тези продукти, които консумираме сурови, обилно с вода, другите съответно термично обработени. И да не оставаме храна отгоре в тези жеги и да консумираме по-късно, а да я държим в хладилник."

Проф. Ива Христова допълни, че най-уязвими са децата, които пипат безконтролно навсякъде и си слагат ръцете в устата. Тя препоръча често миене на ръцета с вода и сапун, за да мине почивката без проблеми.

Случаите на лаймска болест се движат в рамките на миналогодишния брой до този момент, каза още Ива Христова. Времето в момента, което не е много горещо, също спомага за разпространението й, защото кърлежите обичат да не е много топло и да е по-влажно.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: "Внимавайте за зачервяване, което се появява седмица, десет дни, две седмици след ухапването, на мястото на ухапването, което започва бързо, видимо да нараства. Веднага се обръщайте към лекар, така че да се предпишат съответните антибиотици."

Случаите на марсилска треска са под половината на тези от лаймска болест. Това заболяване се среща в черноморските страни, в Южна Франция, Италия, Гърция и у нас, само в Южна България.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: "Това е заболяване, което се появява след няколко дни инкубационен период. С едно черно, малко петънце в мястото на охапването и много скоро след това висока температура и дребен обрив по цялото тяло. Характерно остро заболяване, което в повечето случаи дори води до хоспитализация."

В световен план притеснително е бързото нарастване на случаите на ебола в Конго, които вече са около 2000, при смъртност около и над 30% и огромен брой недиагностицирани случаи.

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