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Спешен апел за доброволно кръводаряване отправиха от Центъра по трансфузионна хематология

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Спешен апел към всички доброволни кръводарители с отрицателни кръвни групи (A-, B-, AB- и O-), както и към хората с кръвна група A+, да дарят кръв, отправиха на сайта си от Националният център по трансфузионна хематология. Националният център по трансфузионна хематология осигурява кръв и кръвни съставки за повече от 50 лечебни заведения в София и региона. За да може всяка болница да разполага с необходимите количества в точния момент, е необходимо запасите да бъдат постоянно попълвани.

В момента особено необходима е помощта на хората с отрицателни кръвни групи, които са по-редки и е незаменима при много спешни състояния, както и на доброволците с кръвна група A+, при която също се отчита недостиг вследствие на повишеното потребление и намалелия брой дарители през летния сезон.

"Дарете кръв. Дарете надежда. Дарете живот. Защото героите не винаги носят униформи - понякога просто отделят половин час, за да спасят нечий живот", пише още в апела за кръводаряване.

През лятото броят на кръводарителите намалява заради отпуски и пътувания, но потребностите на болниците не намаляват и ежедневно лекари се борят за живота на хора, нуждаещи се от спешни операции, онкологично лечение, трансплантации и други животоспасяващи медицински интервенции, допълниха от Центъра.

Даряването на кръв в Центъра може да стане от понеделник до събота от 8.00 до 14.00 ч. Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 г., който тежи повече от 50 кг, не е приемал никакви медикаменти поне 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, нуждаещи се от нея, може да стане дарител. Мъжете могат да даряват кръв пет пъти в рамките на една календарна година, а жените - четири пъти, а интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум два месеца.

# трансфузионна хематология #кръводаряване

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