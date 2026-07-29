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Служителите на дружеството „Бул Био“ прекратиха протестните си действия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Служителите на държавното дружество „Бул Био – НЦЗПБ“ прекратиха протестните си действия, заяви Мария Радивоева, лидер на синдикалната секция към КТ „Подкрепа“ в „Бул Био“.

Прекратяваме протестите с надеждата, че новото ръководство ще поднови социалния диалог и ще предприеме действия за преустановяване на практики, които оказват негативно влияние върху производителността на „Бул Био“, допълни Радивоева.

Служителите на дружеството, които неколкократно излязоха на протест, благодарят на министъра на здравеопазването Катя Ивкова за проявената ангажираност и вниманието към исканията им, породени от загрижеността на протестиращите за бъдещето на „Бул Био“.

Мария Радивоева, лидер на синдикалната секция към КТ „Подкрепа“ в „Бул Био“: "Предприетите мерки след проведената проверка от страна на Министерството на здравеопазването са категорично доказателство, че притеснението ни е било основателно. Изразяваме своята увереност, че ще бъде потърсена пълна административна, финансова и правна отговорност от лицата, чиито действия или бездействия доведоха дружеството до сегашното му състояние. Назоваването на виновните и налагането на съответните санкции е задължителен акт на справедливост, без който е невъзможно да се върне доверието в институцията."

Работещи в „Бул Био“ протестираха срещу лошото управление на дружеството, липсата на яснота за бъдещо развитие, отрицателен финансов резултат, както и заради неясноти в сертифицирането на лаборатория за производство на ваксини. Протестиращите поискаха и оставката на ръководството на дружеството. От Министерството на здравеопазването съобщиха, че причините за натрупаната загуба се установяват в рамките на текущ одит, а предишен одит е предоставен на Главна дирекция „Национална полиция“ за действия по компетентност.

Министър Ивкова освободи вчера четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био“ и назначи нови на тяхно място, като новият състав ще изпълнява функциите си до провеждането на конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия.

#„Бул Био – НЦЗПБ“ #Бул Био #протести

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