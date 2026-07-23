Протест на работещи в държавната „Бул Био“: Заради некачествен ремонт не произвеждат БЦЖ ваксина

Протест на работещи в „Бул Био“. Повод за недоволството е лошото финансово състояние на компанията. Тя е сред основните производители на БЦЖ ваксина. Ремонтираната лаборатория обаче не отговаря на изискванията на СЗО и от март производството на ваксината е спряно. „Бул Био“ обновява лабораторията за БЦЖ ваксина от десетина години. След проверка от СЗО в края на март производството е спряно.

Светозар Спасов, биолог в БЦЖ лаборатория „Бул Био“: „Не им хареса новата поточна линия, която беше изградена. През годините бяха закупувани машини, които не покриват световните стандарти вече.“

С БЦЖ ваксината, произведена от дружеството, всяка година се имунизират по 32 милиона деца в света, твърдят служителите. Опасяват се, че СЗО може да не сертифицира лабораторията, ако нередностите не бъдат отстранени.

Светозар Спасов, биолог в БЦЖ лаборатория „Бул Био“: „За новата линия бяха отпуснати може би 17 милиона през 2021-2022 година.“ Мария Радивоева, председател на КТ „Подкрепа“, „Бул Био“: „Извършват се строително-ремонтни дейности, които не отговарят на никакви изисквания.“ Красимира Желева, „Бул Био“: „От 8 милиона лева печалба през 2021 година миналата година приключихме с отрицателен финансов резултат.“

Твърдят, че заплатите им не са увеличавани от година и половина.

Елена Пандева, медицински лаборант „Бул Био“: „Този борд, който беше въведен преди известно време, всъщност изключително много източва института чисто финансово. Но този борд, който няма нищо общо с изработването на парите ни, казва, че нямаме право да получим повече пари от това, което получаваме.“

Вътрешният одит на здравното министерство откри нарушения в „Бул Био“. Резултатите са предадени на полицията. Назначена е и втора проверка, която да установи причините за натрупаните загуби. След одитите от Министерството ще предприемат конкретни мерки за стабилизиране на дружеството.