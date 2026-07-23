Последен дебат преди избора: Кои са кандидатите за нов генерален секретар на ООН?

Тази нощ ще се проведе последният дебат между шестимата кандидати за нов генерал секретар на Организацията на обединените нации. Очаква се следващият генерален секретар да бъде от Латинска Америка. Общото събрание ще гласува избора през септември.

Първата жена президент на Чили, Мишел Бачелет, се надява да стане и първата жена начело на ООН.

Друг фаворит за поста е аржентинецът Рафаел Гроси, вече два мандата начело на Международната агенция по атомна енергия.

Останалите кандидати са бившият външен и военен министър на Чили, Мария Фернанда Еспиноса, икономистът от Коста Рика с предишен опит в ООН, Ребека Грийнспан. Както и бившият президент на Сенегал Маки Сал, и Каролин Родригес-Биркет, постоянен представител в ООН на Гвиана.