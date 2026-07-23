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Сделката с "Райнметал": Правителството възобновява разговорите с германския концерн

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Сделката с "Райнметал": Правителството възобновява разговорите с германския концерн
Снимка: БТА
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След близо година без реален напредък българското правителство и германският отбранителен концерн „Райнметал“ възобновяват разговорите за съвместен проект. След срещата на ръководството на концерна с премиера Румен Радев и с министъра на икономиката Александър Пулев стана ясно, че досега няма подписани основни документи, но и двете страни заявиха желание работата да продължи.

След първите разговори, започнали миналата година, проектът между държавата и германския отбранителен концерн реално не е стартиран. Защо – обясни министър Пулев.

Александър Пулев – вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: „Няма учредително споразумение. Няма създадено съвместно дружество. Няма осигурено финансиране. Няма финансова обосновка. Водени са директни преговори със строители, без да има концепция. И не на последно място – теренът, който е избран, не е подходящ за такъв тип производство.“

На фона на всичко това обаче проектът няма да бъде прекратен.

От думите на икономическия министър стана ясно, че започва нов етап на разговори, който трябва да изясни правната и финансовата рамка, преди да се премине към конкретни действия.

Александър Пулев – вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Има много силна политическа воля ние, с нашето правителство, да работим в интерес на българските граждани, да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия, и да продължим диалога, да намерим правилната формула с „Райнметал“ – водещ лидер, така че да постигнем общите, съвместно споделени цели.“

От германската компания подчертаха, че първоначалният замисъл остава непроменен. Целта е България да развие производство на ключови компоненти за боеприпаси, да получи технологии по стандартите на НАТО и да се включи в международната производствена мрежа на концерна.

Паскал Шрайер – изпълнителен директор на звеното, което се занимава с енергетични материали в „Райнметал“: „Когато през есента на миналата година обсъдихме създаването на дружество в България, стратегическата цел беше преди всичко да подкрепим местната индустрия чрез осигуряването на материали за боеприпаси, които не са налични на световния пазар. И тази цел остава напълно валидна. Втората цел беше да предоставим технология за производството им и по този начин да допринесем за укрепването на националната сигурност на България чрез придобиването на боеприпаси и въоръжение по стандартите на НАТО.“

И двете страни признаха, че предстои още работа, но се договориха срещите да станат регулярни и да се търсят възможности за разширяване на сътрудничеството и с нови проекти.

Началото на проекта беше поставено през август 2025 г. с намерение за съвместна инвестиция за над 1 млрд. евро в България за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски боеприпаси по стандартите на НАТО и разкриване на над 1000 нови работни места. Предвидено бе създаването на смесено дружество, в което германската компания държи 51%, а ВМЗ – 49%. Финансирането на българското участие трябваше да стане чрез европейския механизъм SAFE, предназначен за подкрепа на инвестиции в отбранителната индустрия.

#вицепремиерът Александър Пулев #"Райнметал" #правителство #Румен Радев

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