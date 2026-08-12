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Министерският съвет стартира нова процедура за избор на европейски прокурор

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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На оперативно заседание днес Министерският съвет взе решение за стартиране на нова процедура по избор на европейски прокурор.

След анализ на всички действия на предходните две правителства, довели до отмяна от Върховния административен съд на РМС, прието от служебния кабинет, и при съобразяване на констатираните правни дефицити, Министерство на правосъдието ще внесе за следващо заседание на МС решение за нова процедура по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор на Република България.

#избор на европейски прокурор #български европрокурор #Министерски съвет

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