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Властта се срещна с „Райнметал“: България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министър-председателят Румен Радев се срещна с представители на ръководството на „Райнметал“ в Министерския съвет.

В разговора участва и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Германия е стратегически външно-търговски партньор и водещ инвеститор в нашата страна. Основен приоритет на българското правителстово е да утвърди мястото на България в процеса на индустриализация на Европа и да развива икономика с висока добавена стойност. Съществен принос за тази цел имат инвестициите от Германия. Амбицията на правителството е нашата страна да не бъде периферия, България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС", каза Пулев.

Той припомни контекста на отношенията с "Райнметал".

"По инициатива на президента Радев беше установен диалог с „Райнметал“ – лидер в отбранителната индустрия на световно ниво. Инициативата за преговори беше прехвърлена към кабинета „Борисов“, като констатациите към днешния ден не са позитивни. Българското правителство е готово да насърчи експертния диалог, за да се преодолеят редицата структурни дефицити. Необходим е цялостен оздравителен процес, който да даде възможност за реализацията на този критичен и ключов, от гледна точка на нашите отношения, процес. Установихме редица проблеми с цялостния механизъм на проекта. Първо – правна структура. Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал“ няма. Второ, финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Въпреки щедрите обещания на кабинета „Борисов“, пари не е имало в централния бюджет. Номер 3. Разчети и финансова обосновка няма. Няма аргументация, няма аналитичност. Номер 4. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, са осигурили нещо друго, а именно – директни преговори със строителни фирми без обществени поръчки. Директни преговори – „Хидрострой“, „Главболгарстрой“. Номер 5. Теренът за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване, с нужната енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд."

Пулев посочи какво е договорено сега.

"Досега чухме какво няма. Нека да ви кажа какво има. Има много силна политическа воля ние, с нашето правителство, да работим в интерес на българските граждани, да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия, и да продължим диалога, да намерим правилната формула с „Райнметал“ – водещ лидер, така че да постигнем общите, съвместно споделени цели – именно модернизацията на българската армия, на българското производство и технологичен трансфер, за да може нашата икономика да върви напред и да бъде един от лидерите в Европа."

Паскал Шрайер изпълнителен директор на звеното, което се занимава с енергетични материали в "Райнметал": "Когато през есента на миналата година обсъдихме създаването на дружество в България, стратегическата цел беше преди всичко да подкрепим местната индустрия чрез осигуряването на барутни компоненти, които не са налични на световния пазар. И тази стратегическа цел остава напълно валидна. Втората цел беше да предоставим технология за производство на пропеланти на националните въоръжени сили и по този начин да допринесем за укрепването на националната сигурност на България чрез придобиването на боеприпаси по стандартите на НАТО и въоръжение по стандартите на НАТО. Третата цел е също така да се даде възможност на българското предприятие ВМЗ да стане част от глобалната верига на стойността на „Райнметал“, като се създадат работни места и високотехнологични работни места, които ще помогнат България да се превърне в значим участник в търговската мрежа на „Райнметал“, както и на пазара на боеприпаси. Взехме решение занапред да се срещаме редовно, за да обсъждаме всички въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Също така се договорихме, че има възможност да разширим обхвата на нашето сътрудничество с нови бъдещи проекти и сме благодарни, че имахме възможност да обсъдим и това."

#министър Александър Пулев #премиера Румен Радев #"Райнметал"

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