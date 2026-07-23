Властта се срещна с „Райнметал“: България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС

Министър-председателят Румен Радев се срещна с представители на ръководството на „Райнметал“ в Министерския съвет.

В разговора участва и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Германия е стратегически външно-търговски партньор и водещ инвеститор в нашата страна. Основен приоритет на българското правителстово е да утвърди мястото на България в процеса на индустриализация на Европа и да развива икономика с висока добавена стойност. Съществен принос за тази цел имат инвестициите от Германия. Амбицията на правителството е нашата страна да не бъде периферия, България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС", каза Пулев.

Той припомни контекста на отношенията с "Райнметал".

"По инициатива на президента Радев беше установен диалог с „Райнметал“ – лидер в отбранителната индустрия на световно ниво. Инициативата за преговори беше прехвърлена към кабинета „Борисов“, като констатациите към днешния ден не са позитивни. Българското правителство е готово да насърчи експертния диалог, за да се преодолеят редицата структурни дефицити. Необходим е цялостен оздравителен процес, който да даде възможност за реализацията на този критичен и ключов, от гледна точка на нашите отношения, процес. Установихме редица проблеми с цялостния механизъм на проекта. Първо – правна структура. Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал“ няма. Второ, финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Въпреки щедрите обещания на кабинета „Борисов“, пари не е имало в централния бюджет. Номер 3. Разчети и финансова обосновка няма. Няма аргументация, няма аналитичност. Номер 4. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, са осигурили нещо друго, а именно – директни преговори със строителни фирми без обществени поръчки. Директни преговори – „Хидрострой“, „Главболгарстрой“. Номер 5. Теренът за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване, с нужната енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд."

Пулев посочи какво е договорено сега.

"Досега чухме какво няма. Нека да ви кажа какво има. Има много силна политическа воля ние, с нашето правителство, да работим в интерес на българските граждани, да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия, и да продължим диалога, да намерим правилната формула с „Райнметал“ – водещ лидер, така че да постигнем общите, съвместно споделени цели – именно модернизацията на българската армия, на българското производство и технологичен трансфер, за да може нашата икономика да върви напред и да бъде един от лидерите в Европа."