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Жълт код за значителни и интензивни валежи в петък

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През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието – временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18°-20° в западните райони до 26°-28° в източните, в София - около 19°.

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.

В началото на новата седмица с усилване на вятъра от северозапад ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е неустойчива. По линията на фронта ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, в отделни райони интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. През следващите дни до края на периода над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31° и 36°.

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