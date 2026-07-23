Протест на работещите в Спешна помощ в Югозападна България (СНИМКИ)

Работещите в Спешна помощ в Югозападна България излязоха днес на протест.

С искане за 50 процента ръст на възнагражденията, увеличение на дневните купони за храна и промяна на категорията труд за спешните медици, протестираха работещите в системата на спешна помощ в Дупница. Протестът подкрепиха и от почти всички филиали на Спешна помощ в Югозападна България.

Акцията се организира от националния синдикат "Защита" и е част от засилващата се вълна от недоволство на спешните медици в цялата страна във връзка с разглеждането на държавния бюджет за 2026 година.

Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат изпълнени, планират преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища, възможна е и блокада на границата с Гърция.

снимки: БНТ