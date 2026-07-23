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С радост хората от с. Константиново посрещнаха новината, че отвлечената Наталия е открита жива и здрава

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
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Снимка: БНТ
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С радост и облекчение живеещите във варненското село Константиново посрещнаха новината, че отвлечената 11-годишна Наталия е открита жива и здрава. Всички те я очакват да се върне у дома.

Рано тази сутрин с Наталия се е срещнала единствено сестра ѝ Петя, която е успяла да я прегърне и да поговори за малко с нея. Петя благодари и на всички, които са се включили в издирването на 11-годишното момиче. През последното денонощие на територията на област Шумен са били отново доброволци и от село Константиново.

Ето какво още казаха близките на Наталия и живеещите в село Константиново:

Петя Кателиева – сестра на Наталия: "Видимо е добре. Очаквам и днес малко по-вече информация да ни кажат. Вървяли са пеша оттук до мястото, където са открити. Като ме видя, много се заразва, че ме видя."

Пепа – баба на Наталия: "Най-после сме радости, че сме намерили Наталийка. Толкова много дни доброволци, много хора се включиха в търсенето... Много хора, много народ. Много коли, до 80 коли са ходили от села. Всички са включиха."

съсед: "Наистина радваме се за момиченцето, че е живо и здраво."

Специално за БНТ от Агенцията за закрила на детето потвърдиха, че започват работа с 11-годишната Наталия и семейството ѝ.

Вижте още в прякото включване на Мариана Малева

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