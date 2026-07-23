"Видимо е добре, щастливи сме" – разказ на сестрата на Наталия, която се е видяла вече с нея

На 24-ия ден след отвличането най-накрая 11-годишната Наталия е открита. Знаем, че момичето е в добро здравословно състояние, като компетентните органи са направили всичко необходимо, за да ѝ осигурят безопасност. Предстоят лекарски прегледи, както и работа с психотерапевт. Нейният пастрок – 40-годишният Асен, е задържан и предстои да бъде конвоиран до Варна.

В село Константиново съседи на майката на Наталия изказват радостта си и облекчение от това, че най-накрай момичето е открито. Екипът ни успя да разговаря с Петя Кателиева, която е полусестра на Наталия, т.е. тя е дъщеря на майката от първия ѝ брак. Петя единствено е успяла да се срещне рано тази сутрин с Наталия и да е прегърне.

Самата тя сподели, че не е видяла по Наталия да има някакви белези, някакви наранявания, изглеждала е в добро здравословно състояние. Петя се чувства облекчена, че Наталия вече е открита и изрази своята благодарност към всички, участвали ли в нейното издирване.

Петя Кателиева: "Видимо е добре. Очаквам днес малко повече информация да ни кажат. Задържали са ги, и двамата. Това е което мога да кажа. Вървяли са пеша от тук до мястото, където са открити. Като ме видя, много се зарадва, че ме вижда. Поговорихме си. Днес специалисти ще кажат повече информация - психолози. Щастливи сме, да. С якето беше, с маратонките беше, но панталона беше друг."

Единствено само Петя е успяла да разговаря с Наталия. Екипът ни е пред къщата на майката на Наталия, но не успя до този момент да я открие за коментар.

Вижте прякото включване на Мариана Малева