Мартин Димитров: От ПБ виждаме само прогресивен дълг, прогресивен дефицит и прогресивни разходи

От ПБ виждаме само прогресивен дълг, прогресивен дефицит и прогресивни разходи, заяви Мартин Димитров от Демократична България в студиото на "Денят започва".

Мартин Димитров, ДБ:"Досега бяхме в сложна ситуация, а сега вече сме в абсолютна бюджетна криза. От "Прогресивна България" дотук виждаме само прогресивен дълг, прогресивен дефицит и прогресивни разходи — три тежки негативни рекорда. Можеше дефицитът да бъде сведен под 3%. Ние предложихме конкретните мерки, но те избраха пътя на разхищението и допълнителните разходи. От ДБ винаги сме били за ограничаване на разходите, за да можем да запазим ниските данъци, които са пътят за развитие на България. Обвиненията са към други, но докато беше тази коалиция, дефицитът беше 2%."

За базирането на американски самолети на авиобазата в Безмер Димитров заяви:

Мартин Димитров, ДБ: "Поведението на Румен Радев и хората около него създаде страшен хаос. Този хаос, крайната непоследователност, създава страхове у хората. Неговото поведение е важно. Американската страна има свой дневен ред. Въпросът е какво прави българският премиер. Защо бързаше да ги махне от едното място, за да отидат на друго място? Радев няма приоритети и той не знае как да постави България така, че да имаме обща линия на сигурност. Той има една объркана и хаотична политика. България не трябва да участва в никакви конфликти и трябва да има ясна позиция да не участва в такива неща. От друга страна, светът се промени, стана много опасен. В момента се водят две войни. Кои са нашите партньори, с които можем да си гарантираме сигурността? Европейските страни — това е истинската сигурност за България. САЩ имат едно по-особено поведение от времето на Тръмп, но също са наш стратегически партньор. Истинската сигурност на България е ЕС."

За управлението на кабинета "Радев" депутатът от ДБ коментира:

Мартин Димитров, ДБ: "За нас проблемът е поведението на българското правителство. Ние нямаме цялата информация. Трябваше да дойдат, преди да внесат проекторешението, и да отговорят на много въпроси. Британската дерогация за „Лукойл“ изтича на 13 август — след 20 дни. Какво правим? Този хаос, който прави управлението на Радев, не дава отговори на важните въпроси за България. След като няма разговор с опозицията по всички основни теми, ние не можем на сляпо да даваме подкрепа за различни неща."

За Коалицията на желаещите Димитров заяви:

Мартин Димитров, ДБ: "Румен Радев излезе от тази коалиция, която е най-важната — коалицията за общата европейска сигурност. Той не знам какво прави в момента. От време на време поглежда към Москва и Русия, от време на време към ЕС, от време на време към САЩ. Някакъв страшен хаос е неговото поведение. Той си мисли, че така е с всички, но всъщност е с никого. Ние губим основното си партньорство — коалицията на желаещите, които вече изграждат новата европейска и световна сигурност. Но България вече не е там."

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