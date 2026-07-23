Пожар в района на бившия завод „Химик“ в Асеновград

Голям пожар избухна през нощта в близост до бившия завод "Химик" в Асеновград, съобщават от местната администрация във фейсбук страницата си.

Според първоначалната информация са се запалили сухи треви. На терен работят 18 противопожарни екипа и 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив. Вятърът в района затруднява работата на огнеборците.

Огънят е обхванал част от депото за отпадъци в града. От РИОСВ предстои да монтират специално оборудване и да започнат замервания, за да се установи дали има наличие на замърсяване на въздуха в района.

Към този час няма опасност за околните населени места.