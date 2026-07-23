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Хладно за сезона ще бъде днес, с максимални температури между 25° и 30°

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В сутрешните часове, главно над Централна Северна и Източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в югоизточните райони – временно от североизток. Минималните температури ще бъдат между 11° и 19°, в София – около 12°, а максималните - между 25° и 30°, в София – около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по Южното Черноморие – от североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

В петък с умерен северозападен, в източната половина от страната – север-североизточен вятър, ще нахлува хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, но след обяд и до полунощ отново на много места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има повишена вероятност на места временно да са интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18° - 20° в западните райони до 28°-29° в югоизточните.

В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще остане ветровито. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.

В понеделник над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в понеделник над Западна България, където на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

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