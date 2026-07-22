Ядрено споразумение САЩ - Саудитска Арабия?

Съединените щати и Саудитска Арабия са постигнали споразумение, което ще позволи на Кралството да развие гражданска ядрена програма.

Американски компании ще управляват ядрени мощности на саудитска територия с възможност страната да обогатява свое гориво за ядрени реактори, твърди Си Би Ес.

Ядрени експерти и някои среди в Израел изразяват опасения, че Рияд ще разработи ядрено оръжие. Чуват се и страхове от начало на ядрена надпревара в Близкия изток, където Иран също настоява за право да обогатява уран.

Споразумението, за което първи съобщи вестник „Уол Стрийт Джърнъл“, е за период от 30 години, посочва изданието. Текстът трябва да бъде одобрен и от американския Конгрес.