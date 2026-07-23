БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Асоциацията на топлофикационните дружества: След увеличението сумата ще бъде с около 50-60 цента месечно отгоре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази

До края на годината всички уреди за отчитане трябва да бъдат подменени с дистанционни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След увеличението сумата ще бъде с около 50–60 цента месечно отгоре, заяви Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в студиото на "Денят започва".

Кремен Георгиев, председател на Асоциация на топлофикационните дружества: "Когато „Топлофикация“ продаде топлинна енергия, тя я продава до абонатната станция и някой трябва да я разпредели между абонатите. Съответно тази услуга някой трябва да я заплати. Има определени разходи, които се превръщат в цена за топлинно счетоводство. Това на практика се случва почти всяка година при повечето топлинни счетоводители, за разлика от „Топлофикация София“, която не е извършвала актуализация на тази цена повече от 4 години. Прави го сега, с почти 40% увеличение. Най-разпространеният апартамент в България е двустайният — между 60 и 80 квадратни метра. В общия случай има три радиатора с уреди към тях и един щранг-лира, както и два водомера. Тази съвкупност от уреди и самата партида формират около 25 евро годишна такса преди увеличението. С увеличението тя става 35 евро. До момента, ако са плащали по около 2 евро и нещо на месец, сега сумата ще бъде с около 50–60 месечно цента отгоре."

В края на тази година всички уреди за отчитане трябва да бъдат подменени с дистанционни, заяви Георгиев.

Кремен Георгиев, председател на Асоциация на топлофикационните дружества: "В края на тази година вече всички уреди за отчитане трябва да са дистанционни. Потребителите са постоянно информирани, а всички заинтересовани лица са предупредени за този краен срок. Може би 70–80% вече са подменили уредите си с дистанционни. От доста време, когато на един уред му изтече срокът, той се подменя с дистанционен и така се получи естествен процес. Смятам, че останалите приблизително 20% ще бъдат подменени до края на този период. Това изключва възможността за голяма част от грешките, свързани с човешкия фактор."

Вижте целия разговор във видеото

#Асоциация на топлофикационните дружества #Кремен Георгиев #топлофикация #Топлофикация София

Последвайте ни

ТОП 24

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Слънце на запад, с проливни валежи на изток в следобедните часове
3
Слънце на запад, с проливни валежи на изток в следобедните часове
Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)
4
Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)
Пороен дъжд и градушка падна в Стара Загора
5
Пороен дъжд и градушка падна в Стара Загора
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT
6
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Общество

Напрежение в Ямболско заради самолетите в авиобаза "Безмер"
Напрежение в Ямболско заради самолетите в авиобаза "Безмер"
Спират движението на тирове в следобедните часове в петък и неделя по магистралите "Тракия" и "Струма" Спират движението на тирове в следобедните часове в петък и неделя по магистралите "Тракия" и "Струма"
Чете се за: 04:07 мин.
Американският музикант и композитор Моби показа красотата на българската природа Американският музикант и композитор Моби показа красотата на българската природа
Чете се за: 00:52 мин.
С над 431 000 евро се финансират две национални програми в образованието С над 431 000 евро се финансират две национални програми в образованието
Чете се за: 01:27 мин.
Хавайската чудотворна икона на Пресвета Богородица пристига в България Хавайската чудотворна икона на Пресвета Богородица пристига в България
Чете се за: 04:37 мин.
Мащабна принудителна сеч на изсъхнали гори в страната предвижда земеделското министерство Мащабна принудителна сеч на изсъхнали гори в страната предвижда земеделското министерство
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

След близо месец издирване: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан
След близо месец издирване: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Напрежение в Ямболско заради самолетите в авиобаза "Безмер" Напрежение в Ямболско заради самолетите в авиобаза "Безмер"
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Извънредно в дневния ред: Гласуват окончателно държавния бюджет Извънредно в дневния ред: Гласуват окончателно държавния бюджет
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Пожар в района на бившия завод „Химик“ в Асеновград Пожар в района на бившия завод „Химик“ в Асеновград
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Асоциацията на топлофикационните дружества: След увеличението...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредна размяна на заплахи между Вашингтон...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Депутатите одобриха бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Ще има ли допълнителна ваканция догодина? МОН пита за сливане на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ