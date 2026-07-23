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Парите на държавата: Бюджет 2026 влиза за окончателно гласуване в парламента

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Държавният дълг ще продължи да расте и ще надхвърли 50 млрд. евро

депутатите гласуват първо четене промените закона защита потребителите
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Държавният бюджет влиза за окончателно гласуване в парламента. Очаква се това да стане като извънредна точка в програмата на депутатите днес. До късно снощи от бюджетната комисия подготвяха последния вариант на доклада за второ четене.

Преди това ресорната комисия одобри всички девет предложения на управляващите и отхвърли по-голямата част от останалите 60 предложения на опозицията. Очаква се обаче те отново да бъдат разгледани.

Държавният бюджет е с рекордно заложени приходи и разходи, както и с дефицит от 7,2 млрд. евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%.

От Министерството на финансите планират свръхдефицитът от 5,7% да бъде намален до 3% до края на 2028 година. В същото време обаче държавният дълг ще продължи да расте и ще надхвърли 50 млрд. евро при близо 38 млрд. евро тази година.

Вчера депутатите успяха окончателно да приемат бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.

#Бюджет 2026 #окончателно гласуване #държавен дълг #бюджет #Парламент

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