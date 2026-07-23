Явор Гечев, ПБ: Не вкарваме България във война, самолетите в "Безмер" са там, където е необходимо

България не се въвлича във война с решението американски военни самолети да бъдат разположени на военното летище "Безмер". Това заяви в студиото на "Денят започва" депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев. По думите му рискът е оценен, а мястото на самолетите е избрано именно, защото става дума за военно летище, предназначено за подобни дейности.

Гечев посочи, че темата не е нова и припомни предишното разполагане на американски самолети на гражданското летище в София. Според него тогава ситуацията е била различна, защото става дума за граждански обект, докато "Безмер" е военно летище, определено за съвместно използване:

"Разбира се, че не е така. Първо, човек трябва да има памет. Това се случи в България не много отдавна и то на летището в София. И тогава ние казахме, че не е място на такъв тип самолети, въпреки ангажиментите към договорите с НАТО и към нашите партньори не би следвало да са на европейското централно летище на България вътре в София. Те са там, където на практика е определено за това с договор още в 2006 година и с договор, който след това е подменен при правителството на Бойко Борисов – във военно летище, което е определено за тази цел за съвместно ползване", заяви Гечев.

По думите му България не участва в конфликта с Иран, но има международни ангажименти, които трябва да изпълнява:

"Ние сме с най-добри чувства към иранската държава, но на практика ангажиментите към САЩ като партньор съществуват. Само, че съгласете се – рискът, когато това е на военно летище, определено за това, е съвсем друг спрямо риска в центъра на София между гражданските самолети", каза депутатът.

Според Гечев решението показва, че част от политическите обвинения към премиера Румен Радев и формацията му не са основателни. Той посочи, че при гласуването в парламента е станало ясно кой подкрепя ангажиментите на България към НАТО:

"Няколко мита рухнаха. Първият по отношение на дъвката, която постоянно се дъвчеше, че Румен Радев и неговата политическа формация са про-путински настроени. Тук видяхме в гласуването, че не са отявлените евроатлантици, които гласуваха за ангажиментите по отношение на България и НАТО", заяви той.

Гечев подчерта, че разполагането на самолетите е свързано със споразумение със САЩ, а не с директен ангажимент на НАТО, но според него това не променя гаранциите за сигурността на България:

"САЩ е водещата държава от НАТО и съответно затова дойде и изявлението от Централното командване на Европа на НАТО, че България, изпълнявайки ангажиментите си, е пазена от НАТО и нейната сигурност е гарантирана с инструментите на НАТО. Това, че отстояваме собствените си интереси, такива, каквито са българските интереси, е реален факт“, допълни депутатът.

По повод притесненията на жители около летище "Безмер" Гечев заяви, че управляващите чуват страховете на хората, но според него рискът е бил премерен:

"Разбира се, че чуваме и тези страхове. Риск винаги има при такъв тип ситуация. Този риск е премерен и отчетен в крайна сметка, за да може да се допуснат тези неща. Когато е учение е едно, когато на практика е настаняване на самолети в друг тип бойни действия, е друго. Самите протоколи са създадени за това и цялото нещо включва и последващите действия", каза той.

Гечев коментира и предишната ситуация с американските самолети в София, като заяви, че тогава обществото е било информирано, че става дума за учение, но според него това не е било така:

"Тогава на практика българското общество беше убедено, че това ще е ангажимент по отношение на учения. Оказва се, че такова учение нито е имало, нито е било планирано. Решението тогава е взето от Министерския съвет, което е индиректно нарушение", поясни той.

По думите му сегашното правителство е действало по различен начин, като е внесло темата за обсъждане в Народното събрание:

"Това, което на практика направи сегашното правителство, е да прати по закон това, където е мястото – в Народното събрание. То беше обсъдено, за да може да се развенчават страховете на хората и да е ясно за какво става въпрос."

Гечев увери, че България няма да бъде въвлечена във война и че страната не е част от конфликта между Израел, САЩ и Иран:

"Моето мнение, базирано на информацията, която имам като народен представител е, че България няма за какво да се притеснява. Не вкарваме нито държавата във война, нито отново я вкарваме във война. С най-приятелски чувства към държавата Иран – ние не сме част от този конфликт. Надяваме се той бързо да приключи. Имаше и призиви от страна на министър-председателя към двете страни за смирение и за приключване на този конфликт", каза депутатът.

По темата с бюджета Гечев посочи, че според него страната ще има необходимите средства, но предупреди, че наследените разходи трябва да бъдат изчистени:

"Ако трябва да свием дефицита до 3%, това означава да спрем да плащаме. Това означава същото, което хората не искаха и изгониха предишните управляващи. Това значи няколко милиарда в чекмеджетата и да ги оставим за следващия път. По-добре е да изконсумираме тази година всичките недъзи на досегашните неща, които са се случвали, и следващата година да почнем на чисто, а не да караме хората да го живеят всеки път", каза той.

По отношение на борбата с високите цени Гечев заяви, че мерките на управляващите вече дават резултат и че според него последните месеци има намаление на цените.

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