Антоан Гризман се разписа при официалния си дебют за Орландо Сити

Антоан Гризман отбеляза за Орландо Сити в първия си официален мач в Мейджър Лийг Сокър. Легендата на Атлетико Мадрид се разписа при дебюта си, а тимът от Флорида спечели с 4:0 гостуването си на Сан Хосе Ърткуейкс.

След като започна като титуляр и отбеляза в два приятелски мача, 35-годишният Гризман стартира от първата минута в официалния си дебют за „лъвовете“.

Орландо водеше с 2:0 на почивката, а Гризман откри головата си сметка в МЛС в 48-ата минута. Джъстин Елис пресече пас в противниковата половина и намери френския нападател, който се измъкна от трима защитници, преди да отправи точен удар в близкия ъгъл.

Голът се оказа исторически в кариерата на Гризман. Той е под номер 300 за французина на клубно ниво.