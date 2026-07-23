Кметът на Безмер: Не приемаме за нормално въвличането ни в конфликти

Расте напрежението в Ямболско, след като парламентът одобри разполагането на американските самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“. Освен едноименното село, съседните населени места също стартираха подписка срещу решението. Местните жители организират и протест в района на авиобазата утре.

Веселин Василев е служил в авиобаза „Безмер“ преди четири десетилетия като механик на МиГ-17.

Веселин Василев, бивш военен: „Оттогава се говореше, че това, което разполага поделението с керосин и с бомбите на СУ-то. Ако стане някакъв инцидент, се говореше, че 50 км в радиус на действие ще засегне околността.“

Авиобазата е само на 4 км от село Безмер.

Стоянка Митева, жител на с. Безмер: „Тези самолети защо не са в София, аз питам това. Някой да ни е попитал трябва ли да са тук самолетите? Не! Нас за хора не ни броят. Нас ни смятат само когато дойдат избори.“

Само за ден стотици подписи срещу разполагането на самолетите в авиобаза „Безмер“ са събрани и от околните села.

Тошо Тодоров, кмет на с. Хаджидимитрово: „Нашето село също е в близост до авиобазата и за първи път хората ми са притеснени заради този военен конфликт.“

Енчо Йоргов, кмет на с. Роза: „Виждат какво се случва по света. Все пак интернет в момента е доста голям доставчик на информация, дори за тези фалшиви новини, които се разпространяват, и това, което се заражда в тях, е едно огромно притеснение.“ Росен Русев, кмет на с. Безмер: „Хората са приели авиобазата. Знаят и са свикнали със шума на самолетите. Това го приемат за нормално. Не приемат за нормално въвличането ни в конфликти.“

Очаква се утре кметовете от цяла Ямболска област да се срещнат с военния министър.