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Пламен Тодоров става член на Антикорупционната комисия, реши парламентът

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Политика
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Пламен Тодоров беше избран от парламента за член на Антикорупционната комисия. За него гласуваха само управляващите от "Прогресивна България".

Тодоров получи подкрепата на 124 народни представители. Против гласуваха 71 депутати от ГЕРБ-СДС, "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и "Възраждане", а ДПС не участваха в гласуването.

До момента Пламен Тодоров е председател на Агенцията за държавна финансова инспекция. Преди да бъде назначен на този пост в началото на мандата на кабинета "Радев", Тодоров от 2017 година е служител в агенцията и директор на правната ѝ дирекция. Преди това е работил в ДАНС.

#Пламен Тодоров #антикорупционна комисия

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