Президентът Йотова назначи Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията

Президентът Илияна Йотова назначи Павел Тодоров Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Указът за назначението е в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Павел Гайдаров е роден на 1 април 1979 г. През 2003 г. завършва специалност „Право“ в Университета за национално и световно стопанство. През 2005 г. придобива и бакалавърска степен по специалност „Международни икономически отношения“ с немски език. Притежава и научна степен доктор по гражданско и семейно право.

Павел Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследването на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари. Професионалната си кариера започва в Столичната следствена служба през 2005 г. От 2009 г. до 2022 г. е следовател в следствения отдел към Софийската градска прокуратура, а от 2022 г. до 2025 г. – в Националната следствена служба. Понастоящем е следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Гайдаров е автор на редица научни публикации. Владее немски и английски език.

Президентът Йотова номинира на 30 юни тази година Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията.

През май Народното събрание прие законови изменения, с които бе решено Комисията за противодействие на корупцията да се състои от петима членове. Един се избира от парламента, един се назначава от президента, един член се избира от Общото събрание на съдиите на Върховния касационен съд, един се избира от Общото събрание на съдиите на Върховния административен съд и един член се избира от Висшия адвокатски съвет. Комисията ще има разследващи функции.

Парламентът избра по-рано днес Пламен Веселинов Тодоров за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Той беше и единственият кандидат за член на антикорупционния орган от квотата на парламента.