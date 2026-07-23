БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции...
Чете се за: 01:40 мин.
Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните...
Чете се за: 02:10 мин.
Похитителят на Наталия: Не съм я отвлякъл
Чете се за: 00:40 мин.
"Видимо е добре, щастливи сме" – разказ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции срещу Русия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Запази
ЕК - ЕС - Европейска комисия
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Посланиците на страните членки на ЕС постигнаха политическо съгласие за 21-вия пакет санкции срещу Русия. След приключването на техническата обработка пакетът ще бъде одобрен от страните членки чрез писмена процедура, която ще започне следобед.

Днес изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. Сега той е 44 долара за барел. Съгласуването на санкционния пакет ще възпрепятства увеличаването на този таван на 58 долара.

Договорено е ограничение за трансфер на руски втечнен газ до трети страни за една година, с автоматично подновяване след изтичането на този срок.

Втора седмица посланиците на страните членки не можеха да постигнат съгласие. Сега основна пречка е Гърция. Страната настоява гръцки компании за морски превози да продължат да транспортират руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година - в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво.

Новото предложение е внесено от ротационния председател на ЕС - Ирландия, и според дипломатически източници е възможен изход от задънената улица.

#21-ви пакет санкции срещу Русия #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
3
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
Слънце на запад, с проливни валежи на изток в следобедните часове
4
Слънце на запад, с проливни валежи на изток в следобедните часове
Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)
5
Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)
Пороен дъжд и градушка падна в Стара Загора
6
Пороен дъжд и градушка падна в Стара Загора

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Русия

Украйна беше акцентът в разговора на срещата Рубио – Лавров
Украйна беше акцентът в разговора на срещата Рубио – Лавров
Зеленски е обсъдил дипломатически възможности за край на войната с Уиткоф и Къшнър Зеленски е обсъдил дипломатически възможности за край на войната с Уиткоф и Къшнър
Чете се за: 00:35 мин.
Украинската армия е с нов главнокомандващ – кой е Михайло Драпати? Украинската армия е с нов главнокомандващ – кой е Михайло Драпати?
Чете се за: 03:50 мин.
Среща за 21-вия пакет санкции срещу Русия: ЕС се опитва да преодолее съпротивата на Гърция Среща за 21-вия пакет санкции срещу Русия: ЕС се опитва да преодолее съпротивата на Гърция
Чете се за: 00:47 мин.
Удар срещу кораб с газ пропан за Украйна край Румъния Удар срещу кораб с газ пропан за Украйна край Румъния
Чете се за: 01:10 мин.
Руският опозиционен политик и противник на войната Борис Надеждин се оттегли от политиката Руският опозиционен политик и противник на войната Борис Надеждин се оттегли от политиката
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции срещу Русия
ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Похитителят на Наталия: Не съм я отвлякъл Похитителят на Наталия: Не съм я отвлякъл
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Видимо е добре, щастливи сме" – разказ на сестрата на Наталия, която се е видяла вече с нея "Видимо е добре, щастливи сме" – разказ на сестрата на Наталия, която се е видяла вече с нея
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните бури в страната вчера Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните бури в страната вчера
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Министърът на правосъдието: Статуквото в съдебната власт продължава...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: Извънредно в дневния ред – депутатите обсъждат...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Напрежение в Ямболско заради самолетите в авиобаза "Безмер"
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Пожар в района на бившия завод „Химик“ в Асеновград
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ