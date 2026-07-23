ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции срещу Русия

Посланиците на страните членки на ЕС постигнаха политическо съгласие за 21-вия пакет санкции срещу Русия. След приключването на техническата обработка пакетът ще бъде одобрен от страните членки чрез писмена процедура, която ще започне следобед.

Днес изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. Сега той е 44 долара за барел. Съгласуването на санкционния пакет ще възпрепятства увеличаването на този таван на 58 долара.

Договорено е ограничение за трансфер на руски втечнен газ до трети страни за една година, с автоматично подновяване след изтичането на този срок.

Втора седмица посланиците на страните членки не можеха да постигнат съгласие. Сега основна пречка е Гърция. Страната настоява гръцки компании за морски превози да продължат да транспортират руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година - в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво.

Новото предложение е внесено от ротационния председател на ЕС - Ирландия, и според дипломатически източници е възможен изход от задънената улица.