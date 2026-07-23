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Парите на държавата: Бюджет 2026 влезе за окончателно обсъждане в парламента

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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второ четене управляващите последни уточнения бюджета
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Държавният бюджет влезе за окончателно обсъждане в парламента. Само преди ден ресорната комисия одобри всички девет предложения на управляващите и отхвърли по-голямата част от 60-те предложения на опозицията. Те обаче отново ще бъдат разгледани на второ четене.

Депутатите приеха отново нестандартен начин за приемане на държавния бюджет. Първо представители на бюджетната комисия ще изчетат всички 69 предложения към закона, а след това ще се проведат дебати. Очаква се текстовете да бъдат гласувани утре.

Припомням, че държавният бюджет е със заложени рекордни нива на разходите и дефицит от 7,2 млрд. евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%.

От Министерството на финансите планират да намалят свръхдефицита до 3% до края на 2028 година, като за 2027 г. залагат 3,8%. Заедно с намаляването на дефицита обаче ще расте и дългът, който до три години ще надхвърли 50 млрд. евро.

Все още продължава изчитането на предложенията към бюджета. Очакваме да започнат и дебатите.

#окончателно обсъждане #Бюджет 2026 #бюджет

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