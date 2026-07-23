НА ЖИВО: Извънредно в дневния ред – депутатите обсъждат окончателно държавния бюджет за 2026 г.

Държавният бюджет влиза за окончателно гласуване като извънредна точка днес. До късно снощи от бюджетната комисия са подготвяли последен вариант на доклада за второ четене. Във вторник ресорната комисия одобри всички 9 предложения на управляващите и отхвърли повечето от останалите 60 на опозицията. Очаква се обаче те отново да бъдат разгледани.

Повечето предложения са свързани с искания за допълнителни средства, преди всичко за ремонт на пътища, на детски градини, училища, храмове, както и за увеличаване на социалните плащания и помощта за млади семейства. На бюджетна комисия всички те бяха отхвърлени с мотив, че няма достатъчно средства за тях. Тогава вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обеща, че повече пари за подпомагане ще има в бюджета за 2027 година.

Очаква се бюджетът да влезе в сила от 1 август. На практика до момента той се изпълнява. В него са заложени рекордно ниво на приходите и разходите, които вече достигат близо 57 млрд. евро. Недостигът на средства е 5,7% от БВП или 7,2 млрд. евро.

Заложеният нов дълг в бюджета е 10,1 млрд. евро, а таванът на дълга за тази година е близо 38 млрд. Според средносрочната бюджетна прогноза на министерството на финансите, дългът ще достигне до рекордните над 50 млрд. евро до края на 2028 година.

Дотогава от Министерството на финансите са си поставили за цел да намалят и заложения дефицит до 3%, колкото е разрешеното в Законът за публичните финанси.

През 2027 г. се очаква ведомството да предложи бюджет с дефицит от 3,8 на сто. За да бъде постигнат баланс в бюджета означава приходите да се изравнят с разходите.

На комисия във вторник депутатите приеха и следващия бюджет да не бъде придружен от средносрочна бюджетна прогноза. Мотив на Министерството на финансите е, че има такава до 2028 г.

Основните промени в закона за план-сметката всъщност не касаят бюджета. С него се променя методът на изчисляване на трудовия стаж, вместо по календарни дни, по часове. От опозицията предупредиха, че това ще засегне хората, които работят на непълен работен ден. Сред тях са млади родители, учащи, пенсионери, хора с увреждания и други. От управляващите се съгласиха мярката да влезе в сила от 1 януари догодина, вместо от 1 септември 2026 г.

Отпадна и механизмът за автоматично увеличаване на минималната работна заплата. Мотив на правителството за това предложение е, че тя вече е увеличавана веднъж през тази година, а до следващия бюджет ще има нова формула.

Вчера депутатите успяха да гласуват окончателно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса.





