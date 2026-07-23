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Пожарът в Асеновград: Има ли замърсяване на въздуха в района?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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Овладян е пожарът, който избухна късно снощи в промишлената зона на Асеновград. Към момента огнеборците доизгасяват локални огнища в засегнатите обекти. Както БНТ информира, стихията засегна над 200 декара площи и открити складове.

Пламъците тръгнали в 23 ч. снощи от сухи треви в близост до бившия завод „Химик“ в града. С фронт от около километър, заради силния вятър, огънят навлязъл в производствената зона с цехове и складове, в които се съхраняват полимери и пластмаси.

страши комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив: „Екипи работят към момента. Все още имаме тлеещи огнища по места, които не можем да достигнем, тъй като основните проблеми бяха в зоните за открито складиране, където имахме голямо количество горивно натоварване — полимери от всякакво естество, основно пластмаси, складирани.“

Стихията е засегнала четири сгради в зоната, като единият от складовете е унищожен н

Петко Петков, охранител: „Пожарът е тръгнал от Моминския път насам от вятъра и е закачил крайните наши складове. Има шивашки цех, до него има и паркинг за военна техника. Затова може би има военни там.“

Около 1 часа през нощта пламъците прехвърлили пътя и се насочили към депото за битови отпадъци и новозакупената за над 5 милиона лева компостираща инсталация, но огнеборците успели да ги спрат.

Христо Грудев, кмет на Асеновград: „Там бяха ситуирани нашите градски електрически автобуси, които обслужват транспортната схема на града. Изместихме ги, прекарахме ги към града.“

Въпреки мащабното задимяване през нощта и сутринта, няма опасност за жителите на Асеновград и близките населени места, съобщават от РИОСВ. На място са разположени мобилни станции, които следят за превишаване на показателите на вредни вещества във въздуха. Най-силно димът се усеща в селата Боянци и Козаново.

Димитър Димитров, жител на Боянци: „Пожарът го усетихме. Добре че духаше северен вятър, та димът не идваше към селото, а отиваше към съседното село Козаново, но се чувстваше.“

Препоръката на властите към жителите на близките населени места е децата да не играят навън, а хората да държат прозорците си затворени.

#Асеновгард #завод Химик #пожар

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