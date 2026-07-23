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Красимир Инински за предстоящото европейско първенство в София: Всичко върви по план, обединени сме, има разбирателство

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Спорт
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Европейското първенство по бокс ще започне на 17 септември в столичната "Асикс Арена", а това ще бъде първият случай, в който турнирът се провежда в България.

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Снимка: startphoto.bg
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Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински се надява на силно представяне от родните боксьори на предстоящото европейско първенство в София през септември и заяви, че подготовката им до момента върви по план.

"Днес отваряме нов бял лист и почваме да пишем наново. Каквото сме свършили, вече е в историята. С днешна дата отваряме белия лист и си гоним задачите - европейско и квалификация за Олимпиадата (б.а. Лос Анджелис 2028), така че ви пожелавам на този бял лист да започваме да пишем новата история. Бъдете здрави и оставяйте сърцата си на ринга, за да бъдем горди българи с високо вдигнати глави, защото единствените положителни новини, които обединяват нацията - това е спортът, и ние искаме да сме част от това", заяви президентът на БФБокс Красимир Инински на пресконференция, обръщайки се към българските национали.

Европейското първенство по бокс ще започне на 17 септември в столичната "Асикс Арена", а това ще бъде първият случай, в който турнирът се провежда в България.

"Подготовката отдавна е започнала. На този етап не срещаме никакви трудности, всичко върви по план, обединени сме, има разбирателство, всеки си гони неговите задачи и засега всичко е наред. Както видяхте, поканихме г-н (Владимир) Кличко, който беше тук като гост. Имах среща с Генадий Головкин, който е президент на Световната боксова федерация, преди известно време в Сърбия. Разбрахме се, ще дойде и той, така че всичко е по план", обясни президентът на БФБокс.

На въпрос относно бюджета на федерацията по бокс, Инински отговори:

"Продължавам да съм идеалист и се концентрирам върху спортната част и прославянето на България. Затова аз казвам това - спортът, боксът, обединява нацията и е повод за гордост. Който има уши - да чуе, който има очи - да види. Точка. Нито ще се моля, нито ще рева. Ние се справяме добре и сме воини. За тази година, както се казва, мачът е свирен. За догодина ще го мислим. Нека си свършим работата, имаме работа за вършене. Аз каквото имах да кажа, го казах. Имаме подкрепа на министерството, имаме разбирателство."

Според президента на федерацията най-важното за българските боксьори ще бъде те да спечелят точки за ранглистата, за да имат по-лесен път към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Ние мислим много в перспектива. Европейското е много важно състезание, Световната купа също, защото се дават ранкинг точки. За нас те са много важни заради поставянето на жребия. Когато имаш ранкинг точки, ти си в ранглистата от първо до осмо място. И когато си поставен, това е определящо за жребия, няма да се срещнеш с твой колега, който е много добър. Нашата цел е на Европейското да станем първи, за да имаме още повече точки", каза Инински.

Старши треньорът на националния отбор по бокс Жоел Арате обеща възпитаниците му да донесат нови успехи и призова за подкрепа за към тях на предстоящото европейско първенство в София.

"Първо искам да благодаря на президента Красимир Инински - той е наш капитан, който създаде плана за пътя към големите резултати. Искам да благодаря на всички треньори, клубове, помощник-треньори и екипа на федерацията, и на всички от България. Сега предстои Европейско първенство през септември и всички имат покана да подкрепят нашия отбор. Догодина има квалификация за Олимпиадата. Обещаваме да продължим да работим още по-здраво, за да може цяла България да се гордее с всички боксьори и федерацията", заяви кубинският треньор.

Арате обясни какви са плановете за подготовка преди европейското първенство, на което българските състезатели ще имат допълнителен стимул, тъй като то се провежда пред родна публика.

"На Европейското ние играем в десет категории. Има две, в които трябва да минем през елиминации. Сега почнахме да тренираме в Дианабад, след това десет дни ще тренираме на морето, ще се приберем в София и на 1 септември всички държави пристигат тук за спаринг до 15-и", добави той.

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#европейско първенство по бокс в София 2026 #Красимир Инински #Жоел Арате

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