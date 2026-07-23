Красимир Инински за предстоящото европейско първенство в София: Всичко върви по план, обединени сме, има разбирателство

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински се надява на силно представяне от родните боксьори на предстоящото европейско първенство в София през септември и заяви, че подготовката им до момента върви по план.

"Днес отваряме нов бял лист и почваме да пишем наново. Каквото сме свършили, вече е в историята. С днешна дата отваряме белия лист и си гоним задачите - европейско и квалификация за Олимпиадата (б.а. Лос Анджелис 2028), така че ви пожелавам на този бял лист да започваме да пишем новата история. Бъдете здрави и оставяйте сърцата си на ринга, за да бъдем горди българи с високо вдигнати глави, защото единствените положителни новини, които обединяват нацията - това е спортът, и ние искаме да сме част от това", заяви президентът на БФБокс Красимир Инински на пресконференция, обръщайки се към българските национали.

Европейското първенство по бокс ще започне на 17 септември в столичната "Асикс Арена", а това ще бъде първият случай, в който турнирът се провежда в България.

"Подготовката отдавна е започнала. На този етап не срещаме никакви трудности, всичко върви по план, обединени сме, има разбирателство, всеки си гони неговите задачи и засега всичко е наред. Както видяхте, поканихме г-н (Владимир) Кличко, който беше тук като гост. Имах среща с Генадий Головкин, който е президент на Световната боксова федерация, преди известно време в Сърбия. Разбрахме се, ще дойде и той, така че всичко е по план", обясни президентът на БФБокс.

На въпрос относно бюджета на федерацията по бокс, Инински отговори:

"Продължавам да съм идеалист и се концентрирам върху спортната част и прославянето на България. Затова аз казвам това - спортът, боксът, обединява нацията и е повод за гордост. Който има уши - да чуе, който има очи - да види. Точка. Нито ще се моля, нито ще рева. Ние се справяме добре и сме воини. За тази година, както се казва, мачът е свирен. За догодина ще го мислим. Нека си свършим работата, имаме работа за вършене. Аз каквото имах да кажа, го казах. Имаме подкрепа на министерството, имаме разбирателство."

Според президента на федерацията най-важното за българските боксьори ще бъде те да спечелят точки за ранглистата, за да имат по-лесен път към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Ние мислим много в перспектива. Европейското е много важно състезание, Световната купа също, защото се дават ранкинг точки. За нас те са много важни заради поставянето на жребия. Когато имаш ранкинг точки, ти си в ранглистата от първо до осмо място. И когато си поставен, това е определящо за жребия, няма да се срещнеш с твой колега, който е много добър. Нашата цел е на Европейското да станем първи, за да имаме още повече точки", каза Инински.

Старши треньорът на националния отбор по бокс Жоел Арате обеща възпитаниците му да донесат нови успехи и призова за подкрепа за към тях на предстоящото европейско първенство в София.

"Първо искам да благодаря на президента Красимир Инински - той е наш капитан, който създаде плана за пътя към големите резултати. Искам да благодаря на всички треньори, клубове, помощник-треньори и екипа на федерацията, и на всички от България. Сега предстои Европейско първенство през септември и всички имат покана да подкрепят нашия отбор. Догодина има квалификация за Олимпиадата. Обещаваме да продължим да работим още по-здраво, за да може цяла България да се гордее с всички боксьори и федерацията", заяви кубинският треньор.

Арате обясни какви са плановете за подготовка преди европейското първенство, на което българските състезатели ще имат допълнителен стимул, тъй като то се провежда пред родна публика.