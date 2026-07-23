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На заседание на СОС: Обсъждат два проекта за лифтовете на Витоша

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Снимка: БТА
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Столичният общински съвет одобри две предложения за изработване на специализирани подробни устройствени планове за новите въжени линии "Алеко 1" и "Княжево – Копитото". На този етап не се предвижда строителство, а само планиране.

Преди минути общинските съветници приеха изготвянето на план за "Алеко 1". Той предвижда възстановяване на лифта по трасе, което почти изцяло следва съществуващото, с изграждане на нови станции и необходимата инфраструктура.

Планът за "Княжево – Копитото" предвижда проектиране и изграждане на нова въжена линия. Проектът включва още изграждането на ново трасе на кабинковия лифт, което да свързва спирките на градския транспорт на бул. "Цар Борис III" в кв. "Княжево" с предложените нови долна, междинна и горна станции.

#въжени линии #Копитото #Алеко #княжево #СОС #Столичен общински съвет

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