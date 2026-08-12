По зрителски сигнал: Съмнения за некачествено саниране на блок в София

За сериозни проблеми при санирането на блок в столичния квартал „Стрелбище“ сигнализираха наши зрители. За ремонта са отпуснати близо 3 милиона лева европейски средства. Според хората сградата е оставена с множество дефекти, а строителната площадка създава риск за здравето и живота им.

В блока живеят около 340 души в 120 апартамента. Санирането е по европейска програма и започва в края на месец октомври миналата година. Според живущите обаче строителните дейности оставят след себе си множество дефекти, а строителната площадка не е била достатъчно обезопасена.

Боян Ничков: „Има пробити в самия апартамент, влезли дюбели. Дограмите не са обърнати. Много несвършени и некачествени неща има по апартаментите, балконите, дограмите.“

Боян Ничков: „Боклукът от месеци седи, не се извозва. Има стъкла, стиропори хвърчат, с малки деца сме.“

На терен беше и отговорникът на обекта.

Александър Алексиев: „Аз отговарям за целия обект, някой да е дошъл при мен и да ми е казал за проблемите. Специално за дограмата не съм дошъл при вас да кажа, така е. Всяко едно нещо, за което е помолено, с повечето хора се познаваме, е направено.“

Александър Алексиев: „Боклукът ще бъде изхвърлен, но няма да е в София, заради високите цени. Ще се извози в друг град и ще се представи съответният документ.“

Районният кмет Димитър Божилов признава, че има проблеми и заяви, че не желае да подпише Акт 15 при сегашното състояние.

Димитър Божилов, кмет на район „Триадица“: „Всичко, което съм забелязал, хората дали на място или по телефона, съм го отнасял към инженерния отдел и изпълнителя. За мен най-фрапиращият момент бе, на първо място, беше безопасността и отпадъците, които се струпваха около блока. Инспекторатът няколко пъти е посещавал обекта, глобявани са.“

На този етап са изплатени частично средства заради извършените дейности. Ремонтът трябва да приключи до края на седмицата.