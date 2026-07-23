Сделката с „Райнметал“: ГЕРБ-СДС отговориха на критиките

От ГЕРБ-СДС отговориха на обвиненията на властта за „Райнметал”. Те призоваха министъра на икономиката да се запознае с всички документи и факти. Смятат и, че при дефицит от 5,7% в бюджета е нелогично управляващите да не могат да намерят ресурсите за проекта.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: „Договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата, необходими както за създаване на съвместното дружество, 407 милиона евро, така и средствата, необходими за увеличаване на капитала на ВМЗ - Сопот, които са 260 милиона евро. Това, че бюджетът не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев, и на всички тези, които протестираха. Но сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитят тази инвестиция.“