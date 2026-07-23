До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната Наталия

След 23 дни в неизвестност полицията откри 11-годишната Наталия и задържа нейния пастрок. БНТ разполага с ексклузивни кадри от ареста на Асен Симеонов.

Арестът става 20 минути след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово. Това става, след като полицаите получават сигнал от местен овчар.

Преди това, на 17 юли, органите на реда получават данни, че мъжът и момичето се укриват в района. Проверява се дали той е свързан и с други кражби в района. Симеонов е казал, че се укривал край жп линията Варна – София. Според полицията през последните дни е оцелявал, като е крадял храна от магазините в селата по пътя.

"БНТ: Защо отвлякохте момичето?

– Не съм я отвлякъл."

Това заяви 40-годишният Асен Симеонов при влизането си в Четвърто РПУ във Варна. БНТ разполага с кадри от момента, в който секретен патрул го разпознава, докато той приближава към магазина в Овчарово, и го арестува.

Младши полицейски инспектор Йордан Кайряков, ОДМВР – Шумен: „Лицето остана доста изненадано, понеже не очакваше точно тук да види представители на МВР.“ БНТ: Той ли ви каза къде е Наталия?

– Същият заяви, че е в близост до нас, но без той да каже няма да дойде.

Полицаите намират Наталия, скрита в храстите до магазина, заедно с две раници багаж. Тя е в добро общо състояние и е под полицейска закрила.

Главен инспектор Веселин Русев, ОДМВР – Варна: „Наталия ми се стори много, учудващо, в прекрасно състояние. Беше разговорлива, добре изглеждаше и така, със сигурност е била много уморена, но Асен със сигурност беше още по-уморен. Той никаква съпротива не показа снощи.“ Старши комисар Георги Гендов, директор на ОДМВР – Шумен: „Към момента нямаме никакви причини да смятаме, че той физически ѝ е посегнал.“

Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления. За този случай той ще отговаря по четири обвинения, съобщи Радослав Лазаров, говорител на Окръжната прокуратура във Варна.

Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура – Варна: „Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, ненавършило 18 години. Това обвинение, ако бъде доказано в съда, грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор.“

Според него предстои да се установи под каква степен на принуда е действало момичето, както и дали ще се върне в семейството си, или ще остане в защитена среда.

В село Константиново се радват на щастливата развръзка. Засега с Наталия за кратко се е видяла само сестра ѝ.

Петя Кателиева – сестра на Наталия: „Видимо е добре. Очаквам и днес малко повече информация да ни кажат.“ Пепа – баба на Наталия: „Най-после сме радостни, че сме намерили Наталийка.“ Константин Боев, съсед: „Наистина, радваме се за момиченцето, че е живо и здраво.“

Директорът на шуменската полиция, старши комисар Георги Гендов, подчерта, че за откриването на Наталия без прекъсване са работили полицаи от целия регион и благодари на доброволците, които участваха в акциите.