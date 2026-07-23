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Сдружение "Ангели на пътя" и Славия обявиха събраната сума от мача в памет на Мишо и Боби

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Български футбол
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Средствата от благотворителното събитие ще бъдат разпределени за семействата на двете загинали момчета и това на пострадалия треньор.

сдружение ангели пътя славия обявиха събраната сума мача памет мишо боби
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Сдружение "Ангели на пътя" и ПФК Славия събраха 17460.21 евро от благотворителния мач в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на "белите" Боби и Мишо.

На 22 юли на стадион "Александър Шаламанов" вторият състав на Славия игра приятелски срещи в по едно полувреме с дублиращия отбор на Левски и третия тим на ЦСКА.

Събраните от този двубой средства ще бъдат разпределени както следва: 4365 евро за семейството на Мишо, 4365 евро за семейството на Боби, 4365 евро за семейството на пострадалия в катастрофата треньор в академията на Славия Иван Терзийски и 4365 евро за сдружение "Ангели на пътя".

Юношите на Славия Боби и Мишо, родени 2017 година, и бащата на едно от момчетата загинаха в тежка автомобилна катастрофа на автомагистрала "Тракия" на 24 юни. Треньорът Иван Терзийски и съпругата му пострадаха при инцидента.

От сдружение "Ангели на пътя" благодариха на ПФК Славия за инициативата и проведените благотворителни мачове в полза на семействата на пострадалите в автомобилни катастрофи

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#Благотворителен футболен мач в памет на Мишо и Боби #„Ангели на пътя“ #ПФК Славия

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